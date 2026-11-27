27.11.2026 14:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 87

С химните на България и на Европейската общност започнаха днешните избори за нов състав на младежкия Общински съвет в Сливен.

Събитието в зала „Май“ привлече местната власт, учители, млади делегати, ученици и гости. Изборите са покана към младите хора да бъдат активни, да изразят позицията си и да дадат гласност на идеите си за развитието на града. Днес те избират свои представители, които да отстояват младежките интереси, да бъдат посланик между младите хора и местната общност.

Присъстващите в залата поздрави председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, който за пореден път показа своята съпричастност и ангажираност към идеите на младите и участието им във важни за града решения.

„Във ваше лице виждам бъдещите лидери и представители на институции и организации в Сливен. Ценим всичко, което правите и вярвам, че ако няма сплав между опита и младите хора, не можем да очакваме добро развитие на нашия град. А той е красив, град с традиции, със самочувствие и ние трябва да работим за това вие да живеете още по-добре в него“, посочи Митев. Той изтъкна, че работата на колегите му - общинските съветници, е съпроводена с отговорност, предизвикателства. Фокусът на членовете в младежката структура трябва да бъде насочен към идеята да отстояват своите вярвания. Да ги превръщат в изпълними и законосъобразни идеи, а не в популизъм. „Четете много! Важно е да сте знаещи и можещи“, допълни председателят. На всички кандидати и млади делегати, които ще избират новите членове на съвета, Митев пожела здраве, успех и ползотворни решения за Сливен.

Сред присъстващите в залата бяха още заместник-кметът Камен Костов и общинските съветници Лидия Димитрова, Стефка Шевкенова, Пламен Крумов и гости от ученическия комитет към Община Бургас.

Преди делегатите да пристъпят към гласуване, временно изпълняващият длъжността председател на младежкия Общински съвет – Димитър Митев, отчете дейността на структурата през последните две години. Много доброволчески инициативи, събития в национален и международен мащаб, концерти и партньорски начинания с местната власт и организации, представляват малка част от свършеното в периода 2024-2026 г. Младежите благодариха на Община Сливен за ползотворното сътрудничество през годините, особено за един от последните проекти относно облагородяване на хълма „Язъ Тепе“, северно от военната болница в Сливен. Там се предвижда разширяване на зелените пространства в района, обособяване на места за отдих, беседки и други съоръжения за дейности на открито. Целта е да се обособи младежка зона – такава, каквато досега в Сливен не е имало. Тя няма да бъде нито за спорт, нито детска площадка – ще бъде едно по-различно пространство, в което да се събират младите хора и да прекарват време заедно.

В изборната надпревара днес участват Ана-Мария Маринова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, Димитър Митев - ПХГ „Дамян Дамянов“, Зарина Симеонова - СПГСГ „Арх. Георги Козаров“, Константин Апостолов - ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, Маринела Кулишева - ПХГ „Дамян Дамянов“, Мартин Малчев - ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“, Онур Боранов - ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“.