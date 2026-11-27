27.11.2026 15:50 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 32 минути | 38

Ученици от XI и XII клас от няколко сливенски училища се срещнаха с представители на „Арсенал“ – Казанлък, за да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието и професионална реализация.

Инициативата се проведе на 26 ноември по покана на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен и е част от дейностите на институцията в областта на кариерното ориентиране.

Представителите на една от утвърдените български компании запознаха младежите с възможностите за професионално развитие, споделиха практически опит и дадоха насоки за избора на образование и бъдеща кариера. Учениците имаха възможност да научат повече за реалната работна среда, търсените професионални умения и перспективите за трудова реализация.

На събитието присъства и заместник-кметът на Община Сливен Камен Костов, който поздрави организаторите и гостите. Той подчерта значението на подобни инициативи за изграждането на по-тясна връзка между образованието, бизнеса и местната общност.

В срещата участва и директорът на ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен Христо Котов. Организаторите благодариха на ръководствата и преподавателите на училищата за подкрепата и участието на техните възпитаници, както и на екипа на „Арсенал“ за отделеното време и споделения професионален опит.

От Детския комплекс изразиха надежда инициативата да постави началото на дългосрочно партньорство с компанията.

Подобни срещи дават възможност на младите хора да получат реална представа за професионалните перспективи и да направят по-информиран избор за своето бъдеще.

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