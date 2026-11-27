27.11.2026 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 90

Ана-Мария Маринова от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ е новият кмет на Младежкия общински съвет (МОС) в Сливен. Тя беше избрана по време на отчетно-изборно събрание, което се проведе днес в зала „Май“. За председател на младежката структура на Общинския съвет беше избран Димитър Митев от ПХГ „Дамян Дамянов“.

Заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова поздрави младите делегати, техните преподаватели и ръководители. Тя им пожела успешен мандат, активна работа, увереност в реализирането на идеите и инициативите им в полза на младите хора и града.

По време на събранието бяха избрани и председателите на постоянните младежки комисии. Галя Кьосева от ПХГ „Дамян Дамянов“ ще ръководи комисията „Спорт и екология, здравословен начин на живот“, а Венета Динева, също от ПХГ „Дамян Дамянов“, поема комисията по изкуство, култура и историческо наследство.

За председател на комисията „Социални дейности и доброволчество“ беше избрана Зарина Симеонова от СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. Димитър Митев от ППМГ „Добри Чинтулов“ ще оглави комисията, отговаряща за младежкото развитие, предприемачеството и иновациите.

Новоизбраният кмет на Младежкия общински съвет има седемдневен срок, в който да определи своя екип.

Младежкият общински съвет в Сливен е създаден през 2001 г. към Младежки дом – Сливен. Основната му цел е да насърчава гражданската активност и участието на младите хора в обществения живот. В структурата се включват ученици от сливенските училища и студенти, които работят по инициативи и проекти в областта на образованието, културата, спорта, екологията, здравеопазването и социалните дейности.

Чрез дейността си Младежкият общински съвет дава възможност на младите хора да изразяват позиция, да предлагат идеи и да участват активно във формирането на по-добра градска среда.