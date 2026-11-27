27.11.2026 18:17 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 71

С огромна гордост споделяме успеха на Сияна Янакиева от 6. „б“ клас и Елия Андреева от 7. „б“ клас, които с прекрасните си изпълнения на народни песни завоюваха златни медали на Международния фестивал „Арт палитра“ – Малта!

Със своя талант и любов към фолклора те доказаха, че българската песен има силата да докосва сърца и да печели признание отвъд границите на родината.

Поздравления за заслужения успех! Пожелаваме им още много вдъхновение, незабравими сценични изяви и върхове, които да покоряват с талант и упоритост!