28.11.2026 16:01 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 152

Д-р Катрин Федина проведе среща с екипа на Детска градина „Мак“ в Сливен, посветена на агресията в ранна детска възраст, емоционалното образование и ефективната комуникация с родителите.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров призова жителите на областта да избягват пътуванията в планинските райони през следващите часове, освен ако не са крайно необходимо заради дъжда, който вече преминава в сняг.

Инициативата „Да плетем и шием за недоносените бебета“ ще гостува в Сливен на 28 ноември, събитието ще започне в 16:00 часа в центъра на ул. „Дрин“ №5.

Ана-Мария Маринова от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ беше избрана за нов кмет на Младежкия общински съвет (МОС) в Сливен.

На 26 ноември ученици от XI и XII клас от няколко сливенски училища се срещнаха с представители на компанията „Арсенал“ – Казанлък и бяха запознати с възможностите за продължаване на образованието, професионално развитие и реализация на пазара на труда.

Сигнал за поставено взривно устройство сградата на Окръжен съд - Сливен спря работата на институцията - сигналът се оказа фалшив.

Постоянна мярка "задържане под стража" постанови Окръжният съд в Сливен за мъж и жена, обвинени за жестоко убийство във вилната зона на града на 11 ноември.