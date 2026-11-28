28.11.2026 17:19 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 16 минути | 1

По инициатива на народния представител от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун, след сигнали от родители за нападения над тийнейджъри в Сливен, областният управител Михаил Кашеров проведе спешна работна среща.

Срещата се състоя на 27 ноември в сградата на Областна администрация Сливен. В разговора участваха родители на пострадалите деца, директорът на Регионалното управление на образованието (РУО) – Сливен – Лиляна Цонкова, Иван Георгиев – зам.-директор на Областната дирекция (ОД) на МВР – Сливен, началникът на отдел „Разследване“ при ОДМВР – Сливен – Христо Блецов, началникът на Районното управление на полицията – Сливен – комисар Борис Борисов, Анета Узунова – инспектор от Детска педагогическа стая (ДПС) към РУ – Сливен, и Емил Николов от МКБППМН към ОД на МВР – Сливен.

Целта на срещата бе да се набележат конкретни мерки за по-сигурно придвижване на тийнейджърите в града, особено в тъмната част на денонощието след втората учебна смяна.

Въвежда се засилено полицейско присъствие, което ще следи рисковите точки, районите около училищата, автобусните спирки, основните маршрути за прибиране на учениците след часовете, както и кварталите, в които живеят установените извършители.

Паралелно с охранителните мерки се планира и превантивна работа в училищата. Със съдействието на полицията и специалисти ще бъдат изготвени практически насоки, които класните ръководители да представят в часа на класа. Учениците ще получат ясни и съобразени с възрастта им съвети как да разпознават рискови ситуации, как да реагират при преследване и към кого да се обърнат за помощ.

Обсъдена бе възможността за осигуряване на психологическа подкрепа на децата – както за пряко пострадалите, така и за свидетелите на нападенията, която бе единодушно подкрепена от участниците в срещата.

От полицията съобщиха, че по образуваните досъдебни производства вече са установени двама непълнолетни извършители, съпричастни към трите регистрирани инцидента. Към момента разпитите продължават, а с установените извършители и семействата им работят криминалисти и инспектори от ДПС.

По време на обсъждането родителите поискаха да бъде внесено предложение за промяна в закона относно наказанията за непълнолетни извършители на престъпления.

Институциите призовават всеки, който е пострадал, станал е свидетел или разполага с информация за подобни инциденти, да подаде сигнал в полицията, за да се гарантира навременна реакция и защита на децата.

Областният управител Михаил Кашеров и екипът на Областна администрация – Сливен изразяват своето съчувствие към засегнатите семейства и поемат ангажимент да координират институциите и да следят за изпълнението на набелязаните мерки.