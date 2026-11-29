29.11.2026 13:17 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 46 минути | 57

Кметът на Сливен Стефан Радев направи оглед на територията на общината. Всички пътища са обработени и проходими при зимни условия.

По - голяма снежна покривка, около 30-40 см., има в планинската част на общината - селата Новачево, Градско, Стара река. Още от 5 часа сутринта машините почистват и опесъчават. Има сигнали за обледяване на настилките, особено в източната част на общината и в посока Петолъчката. Там общинският път, който е от Сливен до Сотирския склон, е обработен с луга. Имаше закъсал автобус на пътнически превози, за което вече е реагирано и той е изтеглен.

В западната част на общината пътищата са почти сухи. Там няма снежна покривка.

Няма сигнали за населени места без електричество, с изключение на отделни имоти във вилна зона.

Заради силния вятър има паднали няколко дървета и клони, които се отстраняват.

Няма постъпила информация за бедствени положения на територията на общината. Кметът Стефан Радев призова всички да са внимателни, особено ако пътуват във високите части на общината.