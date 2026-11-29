29.11.2026 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 38 минути | 134

Неформална среща, посветена на демокрацията, гражданската активност и участието на младите хора в обществения живот, ще събере ученици, студенти, родители и учители на 4 декември в сливенския клуб "Тангра".

Стеанна Георгиева от вокална школа „Ритъм“ към Военен клуб – Сливен спечели три първи награди на международния конкурс за вокално изкуство „Златен микрофон“, който се проведе в София.

Всички пътища на територията на община Сливен са обработени и проходими при зимни условия, установи кметът Стефан Радев при оглед на пътната обстановка в общината.

Най-сериозна е снежната покривка в планинските села Новачево, Градско и Стара река, където достига между 30 и 40 сантиметра.

По инициатива на народния представител от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун и областния управител на Сливен Михаил Кашеров се проведе работна среща с родители на пострадали деца и представители на отговорните институции.

Жълт код за ниски температури е обявен за 30 ноември за Сливен и областта.