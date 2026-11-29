29.11.2026 17:21 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 47

Община Сливен призовава водачите на моторни превозни средства да не използват пътя между селата Драгоданово и Зимница до нормализиране на метеорологичната обстановка. Пътният участък се почиства, но силният вятър и натрупаният сняг създават сериозен риск от образуване на преспи и допълнително усложняване на пътната обстановка. За придвижване в района следва да се използват обходни маршрути.

Община Сливен апелира гражданите да ограничат максимално пътуванията си и да не предприемат такива, особено по високите части и планината, освен ако не са крайно наложително.

Продължава работата по зимното поддържане на пътната мрежа на територията на общината. Екипите почистват и обработват пътните настилки с пясък и сол с цел подобряване на условията за движение и предотвратяване на заледяванията.

Въпреки предприетите действия метеорологичните условия остават динамични, а силният вятър създава предпоставки за повторно натрупване на сняг и образуване на преспи.

Община Сливен апелира шофьорите да проявят отговорност, да не предприемат излишни пътувания и да се съобразяват с пътната обстановка, и указанията на компетентните органи.

Призовава се за повишено внимание и отговорно поведение на пътя.

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