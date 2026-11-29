29.11.2026 20:29 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 74

Спокойна, при зимни условия е обстановката в община Сливен. Към момента няма населени места без ток. Без електричество са отделни абонати в различни места в общината.

От Електроразпределителното дружество са съобщили на кмета Стефан Радев, че заради падащи дървета в планината, не може да се възстанови тока към Карандила и Даулите. Работата там ще започне след нормализиране на метеорологичната обстановка.

Пътищата в общината и улиците в града са опесъчени и обработени. Утре сутринта опесъчаването на ул. „Текстилец“ в кв. „Клуцохор“ ще се извърши ръчно заради невъзможност техника да влезе там. Сутринта ще се обработи и общинския път Голямо Чочовени – Селиминово.

На територията на община Сливен преминават републикански пътища от първи, втори и трети клас. Тяхното стопанисване, поддържане, ремонт и зимно почистване са отговорност на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), чрез Областно пътно управление – Сливен.

Сред основните републикански пътни направления са Карлово – Сливен – Бургас), Сливен – Ямбол и Сливен – Елена, Сливен – Нова Загора, както и третокласния път Сливен – Ичера – Котел.

Поддържането на тези пътни участъци, включително снегопочистването, опесъчаването и обработката срещу заледяване, е ангажимент на АПИ.

Община Сливен поддържа постоянна координация с отговорните държавни институции с цел гарантиране на безопасността и проходимостта на пътната мрежа.