06.08.2024 14:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 27

В местността Жельови камъни край твърдишкото село Оризари вероятно е съществувало тракийско светилище. Това каза за БТА доц. Николай Сираков, директор на Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков" в Сливен. Името на местността е дадено от местното население.

При проучвания преди около десет години учени са установили, че има изсечени соларни кръгове, жертвеник, трон. По темата има публикации от научни работници от Сливенския музей.

Според Сираков ще бъде интересно проучванията там да продължат и е възможно да бъдат открити някакви конструкции.

Той посочи, че регионът на Сливен изобилства от следи от тракийско време, особено по поречието на свещената река Тунджа. В Казанлъшко и Сливенско са открити множество могили, светилища, селища.