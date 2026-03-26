26.03.2026 09:02 , Людмила Калъпчиева

На 24 март от 13:00 часа в Народно читалище „Д. П. Сивков“ – Нова Загора се проведе безплатна прожекция на игралния филм „Един грам живот“, насочена към ученици от средните училища в града.

Събитието беше организирано от МКБППМН – Нова Загора като част от инициативите за превенция на рисковото поведение сред младите хора и повишаване на информираността по важни обществени теми.

Според Българската асоциация на специалистите по зависимост, филмът представлява значим социален и художествен проект, който поставя акцент върху проблемите на зависимостите и тяхното отражение върху семейството, децата и обществото. Лентата провокира размисъл и насърчава диалога между ученици, родители, специалисти и институции.

Силното емоционално въздействие и реалистичното представяне на темата предизвикаха интерес сред присъстващите ученици, които имаха възможност да се замислят върху последствията от рисковите избори и значението на личната отговорност.

Подобни инициативи допринасят за изграждането на активна гражданска позиция у младите хора и създават среда, в която откритият разговор по важни и чувствителни теми е насърчаван.