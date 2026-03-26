26.03.2026 09:57 , Людмила Калъпчиева

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“- гр. Сливен постъпи ценно дарение от над 320 книги от националната кампания „Дари книга, подари любов“ организирана за девета поредна година по инициатива на ИК „Кибеа“.

Кампанията се организира ежегодно от 2018г., през месец февруари, като се посвещава на Световния ден на книгодаряването (International Book Giving Day), който се отбелязва на 14 февруари.

КИБЕА е първото българско издателство, което прокарва пътя на инициативата у нас. С включването на Асоциация „Българска книга“, BOX NOW, на други издателства, университети, ученици, студенти и граждани, частни фирми и организации, книгодарителските акции придобиват национален характер. Досега са дарени над 16 000 тома, разпределени между различни библиотеки в България, Турция и Украйна. Всяка година броят на дарителите – индивидуални и цели организации, расте.

Дарението за РБ „Сава Доброплодни“ включва издания от различни отрасли на знанието - психология, социология, политология, религия, педагогика, право, медицина, спорт, литературознание, изкуствознание, архитектура, история, география и др. Значим е делът на художествената литература от съвременни български и чужди автори, биографиите, на детската художествена и научнопопулярна литература, справочната литература и др.

Дарените книги ще бъдат на разположение на читателите в залите за свободен достъп, детския отдел и в читалните на библиотеката.