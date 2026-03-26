Представят указател „Васил Дечев“ в библиотеката в Сливен

26.03.2026 10:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 54

На 27 март /петък/ 2026г., от 17:00ч., в Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ ще се състои представяне на био-библиографски указател за Васил

Дечев - изтъкнат историк и изследовател на историята на Сливен и Сливенския край,

който по думите на проф. Тончо Жечев е „достоен продължител на делото на д-р

Симеон Табаков“.

Васил Дечев е роден в гр. Сливен на 25 ноември 1929г. Първоначалното си

образование получава в основно училище „Ген. Кесяков“ (днес „Васил Левски“).

Продължава образованието си в III-та прогимназия, а от 1943 до 1947г. е ученик в

Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов“. През 1949г. е приет за студент в

СУ „Св. Климент Охридски", специалност „История“. Завършва университета през

1954г. и след дипломирането си се завръща в родния град. От 1954 до 1960 г. е

преподавател по история в Текстилния техникум „Добри Желязков“.

Повратен момент в живота на Васил Дечев е постъпването му на работа, през

1960г., в отдел „Възраждане и националноосвободителни борби“ на Сливенския

исторически музей, където работи до пенсионирането си през 1990г. като уредник,

а по-късно и като завеждащ отдел. В музея полага началото на систематизирането

и научната обработка на основния фонд на отдела, създава научно-спомагателен

фонд и научен архив, извършва огромна събирателска и теренна работа. Няма

област в местната възрожденска история, която да не е била обект на

професионалната му и изследователска дейност. Автор е на тематико-експозиционни планове за музейните експозиции: във Взаимното училище; в къща-музей „Добри Чинтулов“ ;на постоянната изложба за развитие на текстилното производство в Сливен в сградата на първата текстилна фабрика; в къща-музей „Хаджи Димитър“ в къщата на П. Хитов и на З. Стоянов в с.Медвен. Оказва методическа помощ при уреждане на музейните експозиции и в други градове. Наред с музейната работа В.Дечев пише редица статии и доклади публикувани в периодични издания и сборници за: хайдушкото движение; изселването на сливенци през 1829-1830г.; етапите и структурата на изграждане на революционния комитет в Сливен по времето на В. Левски; плановете за въстание във Втори революционен окръг (1876); Априлското въстание в Сливенско и неговите герои; историята и освобождението на Сливен и Сливенския край; за живота и дейността на П. Хитов, Хаджи Димитър, С. Доброплодни, Д. Чинтулов, Д. Желязков, Хаджи Мина Пашов и много други възрожденски дейци.. Работи задълбочено и по темите за стария план на Сливен, отделните негови махали и сливенските села в тяхното историческо развитие (за което изработва стотици карти); за индустриалния статус на Сливен през Възраждането с акцент

текстилното производство, производството на оръжие и барут и др. Специално място в изследванията си отделя на топонимията на Сливенска област. Плод на дългогодишни изследвания на Дечев са и издадените в съавторство с Владимир Демирев книги: „Другият град. Културно-историческата памет и старите сливенски гробища“ (2003), „Фолклорната история на Твърдишко“ (2011) и „Топонимията на Сливенска околия“ (2012).

Васил Дечев има изключителен принос и за „осъвременяването“ и преиздаването на фундаменталния труд на д-р Симеон Табаков „Опит за история на град Сливен“, с бележките и коментарите към трите тома.

За своята изследователска и творческа дейност В. Дечев е отличен с редица награди, между които: Златен медал от националното честване „Прослава на хайдутството“ (1968); Наградата „Д-р Иван Селимински“ на Сливенската община за принос в историческото изследване, краеведческата дейност и опазване на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край (1993); Почетен гражданин на Сливен за 2003г. (2004); Почетен знак на Сливенския исторически музей (2008); Награда „Д-р Симеон Табаков“ на Регионалния исторически музей - Сливен (2019); Награда на Гражданско сдружение „Свети Георги Победоносец“ - за цялостен принос и дългогодишна обществено-полезна дейност в Община Сливен в областта на образованието, просветата и родолюбието (2019) и др.

И днес В. Дечев продължава своята издирвателска и изследователска дейност и заслужено получава уважението и признателността на музейната общност и на сливенското гражданство.

Библиографският указател „Васил Дечев“ е издаден от РБ “Сава Доброплодни“ като негови съставители са д-р Росица Петрова –Василева и краеведите Росица Иванова и Златина Петкова. Целта на изданието е да представи най-пълно публикациите от и за Васил Дечев, за да бъдат подпомогнати днешните и бъдещите изследователи в оценката си на значимото му дело. Да бъдат популяризирани неговите публикации и научни разработки с приносен характер за историческото наследство на Сливен и Сливенския край и те да станат основа и за по-нататъшни изследвания. Указателят обхваща периода от 1958 до 2025г. вкл. и представя 291 публикации.

На представянето на библиографията ще присъстват представители на музейната общност в града от различни поколения и ще се припомнят и важни моменти от живота и изследователската дейност на Васил Дечев.