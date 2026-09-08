Стартира нова група с практически съвети за бъдещите татковци

08.09.2026 12:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 3 седмици | 348

От септември срещите ще помагат на мъжете да се подготвят за първите месеци с бебето, промените във връзката и новите отговорности в семейството

На 16 септември Фондация „Нашите недоносени деца“ стартира новата група за бъдещи бащи „Мъжката страна на родителството“, която ще даде практическа подготовка за промените преди и след появата на бебето. Период, в който наред с вълнението от очакването на дете идват въпроси за новите отговорности, отношенията с партньора, финансовата и емоционалната сигурност и собственото място на мъжа като родител. И докато вниманието естествено е насочено към майката и бебето, подготовката на бъдещия баща често остава на заден план, въпреки че тя има значение за цялото семейство. Подготвеният баща може да бъде по-уверен партньор, по-ангажиран родител и по-стабилна опора за майката и бебето в първите месеци след раждането. Интересът към срещите за бащи през годините показва, че мъжете също търсят свое пространство за открит разговор по реалните въпроси около бащинството. Именно затова Фондацията продължава да развива този формат, воден от Роза Грудева, психолог, психотерапевт и семеен терапевт. Срещите ще се провеждат онлайн два пъти месечно, в сряда от 18:30 до 20:00 ч. Повече информация и възможност за записване са достъпни на този линк:

https://events.premature-bg.com/event/grupa-za-budeshti-bashti-mujkata-strana-na-roditelstvoto/

„Когато очакваме дете, има много информация за бременността, раждането и грижата за бебето. Много по-рядко говорим за това какво се променя за самия мъж, когато се подготвя да стане баща. От него често се очаква да бъде спокоен, сигурен и да знае как да подкрепи партньорката си, въпреки че самият той също може да има притеснения, колебания и въпроси. Подготовката му за тази промяна е важна, защото увереността не идва от това да имаш всички отговори, а от това да разбираш какво се случва с теб и със семейството ти и да знаеш как да реагираш в трудните моменти“, казва Роза Грудева.

Ще се справя ли психически и финансово? Трябва ли да присъствам на раждането? Как да бъда опора за партньорката си, когато и аз изпитвам несигурност? Как ще се промени връзката ни? По време на срещите бъдещите бащи ще обсъждат тези и други реални въпроси, свързани с първите месеци с бебето, новото разпределение на отговорностите, справянето със стреса и липсата на сън и баланса между професионалния и семейния живот. Ще се говори и за по-личната страна на бащинството: какъв родител иска да бъде всеки участник, какъв пример да дава и какви ценности да предаде на детето си.

Важна част от срещите на групата ще бъде и възможността мъжете да разговарят с други бъдещи бащи, които преминават през същия житейски етап. Заедно със специалист те ще могат да обсъждат конкретни ситуации, да чуят различни гледни точки и да търсят работещи решения за предизвикателствата, които идват с родителството. Целта не е да бъде предложена рецепта за „правилния“ баща, а всеки участник да изгради по-ясна представа за собственото си място в семейството и как да остане пълноценен партньор в новата семейна динамика.

„Опитът ни показва, че когато говорим за подкрепа на семейството, трябва да виждаме и двамата родители. Бащата не е само помощник до майката, а родител със собствена връзка с детето и собствена отговорност за живота на семейството. Когато е активно включен още от самото начало, родителите имат много по-голяма възможност да успеят да посрещнат промените като екип. Затова за нас е важно мъжете да имат свое място за въпросите и притесненията си още преди раждането, когато всъщност започва и подготовката им да бъдат бащи“, споделя Моника Златанова, член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Основният онлайн формат ще позволява в групата да се включват бъдещи бащи от различни населени места. При интерес от участниците ще могат да бъдат организирани и присъствени срещи в Център за детско развитие „Малки чудеса“ в град София. Модераторът Роза Грудева има дългогодишен опит в позитивната психотерапия и семейното консултиране и в групите за психологическа подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Тази нова инициатива на Фондация „Нашите недоносени деца“, която посвещава работата си на преждевременно родените деца и техните семейства в България, е още една възможност за подкрепа на родителите и за по-добра грижа за цялото семейство. През септември стартират още две нови групи – за бременни жени и безплатна група за родители на деца от 0 до 3 години. За трета поредна година Фондацията организира и безплатни обучения по първа помощ за родители на бебета и малки деца. Повече информация за всички инициативи можете да намерите тук:

https://events.premature-bg.com/allevents/for-parents/

Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да го направи чрез дарение на сайта на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

https://premature-bg.com/kak-da-pomogna/napravi-darenie/

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.