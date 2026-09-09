Спортен празник край Тунджа събра семейства в навечерието на Съединението

09.09.2026 09:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 3 седмици | 291

На 5 септември край река Тунджа се проведе съвместна инициатива на Община Нова Загора и Сдружение „Многоспортов туристически клуб „Тунджа – Жребчево““, посветена на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В спортния празник се включиха семейства с деца над 7-годишна възраст, а тази година към тях се присъединиха и баби и дядовци.

Програмата включваше различни спортни игри, занимания на открито, както и уроци по каяк и падълборд. Участниците имаха възможност да прекарат деня сред природата и да се включат в традиционната акция по почистване на брега на Тунджа.

Финалът на инициативата беше с общ пикник, осигурен от Община Нова Загора.

Събитието съчета спорт, активен начин на живот и грижа за природата, като събра на едно място представители на различни поколения.