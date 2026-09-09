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Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 3 седмици | 277

Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров

С тържествено поклонение на 8 септември жителите и гостите на село Любенова махала отбелязаха 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров – свещеник, революционер и една от значимите личности, свързани с националноосвободителното движение в района.

Пред паметника на родолюбеца бяха поднесени цветя в знак на признателност към неговия живот и саможертва. Сред присъстващите бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, кметът на Любенова махала Иван Иванов, секретарят на Общината Ангел Стойчев, жители и гости на селото.

По време на церемонията беше припомнен приносът на поп Еньо Попдимитров към революционното дело и значението на съхраняването на историческата памет за следващите поколения.

Поп Еньо Попдимитров е роден през 1826 г. в тогавашната Гюнелийска махала. Като свещеник той активно се включва в националноосвободителното движение в региона.

След посещението на Васил Левски в Гюнели махле през 1869 г. е поставено началото на местната революционна организация, а поп Еньо Попдимитров е избран за председател на Частния таен революционен комитет.

Заради дейността си той е преследван и арестуван, а по-късно е изпратен на заточение в Диарбекир. Умира там през 1876 г., без да дочака Освобождението на България.

Два века след рождението му Любенова махала продължава да пази спомена за своя съгражданин като символ на смелост, родолюбие и вярност към националния идеал.

Снимки

Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров
Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров
Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров
Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров
Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров
Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров

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