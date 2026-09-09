Любенова махала отбеляза 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров

09.09.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 3 седмици | 277

С тържествено поклонение на 8 септември жителите и гостите на село Любенова махала отбелязаха 200 години от рождението на поп Еньо Попдимитров – свещеник, революционер и една от значимите личности, свързани с националноосвободителното движение в района.

Пред паметника на родолюбеца бяха поднесени цветя в знак на признателност към неговия живот и саможертва. Сред присъстващите бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, кметът на Любенова махала Иван Иванов, секретарят на Общината Ангел Стойчев, жители и гости на селото.

По време на церемонията беше припомнен приносът на поп Еньо Попдимитров към революционното дело и значението на съхраняването на историческата памет за следващите поколения.

Поп Еньо Попдимитров е роден през 1826 г. в тогавашната Гюнелийска махала. Като свещеник той активно се включва в националноосвободителното движение в региона.

След посещението на Васил Левски в Гюнели махле през 1869 г. е поставено началото на местната революционна организация, а поп Еньо Попдимитров е избран за председател на Частния таен революционен комитет.

Заради дейността си той е преследван и арестуван, а по-късно е изпратен на заточение в Диарбекир. Умира там през 1876 г., без да дочака Освобождението на България.

Два века след рождението му Любенова махала продължава да пази спомена за своя съгражданин като символ на смелост, родолюбие и вярност към националния идеал.