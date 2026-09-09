Две събития в Исторически музей – Котел ще представят българските традиции и духовност

09.09.2026 10:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 3 седмици | 356

Исторически музей – Котел ще предложи две културни събития на 19 и 20 септември, посветени на българската памет, традиции и духовни ценности.

На 19 септември от 17:00 часа, в рамките на Дните на европейското културно наследство 2026, ще бъде открита изложбата „Възкресените багри: Живото наследство на България“ на майстор-везбаря Детелина Дачева.

Експозицията включва 17 традиционни носии от различни етнографски области на страната. Част от тях са изцяло изработени от авторката, а други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите е сокайната ловешка носия, представена заедно с предмети от традиционния български бит.

Ден по-късно, на 20 септември от 17:00 часа, в музейната експозиция „Котленски възрожденци“ ще гостува акад. Тоня Борисова с авторския поетично-музикален спектакъл „Пътеки към Душата на България“.

Програмата е посветена на родовата и историческата памет, българския език, традициите и духовността. В спектакъла ще бъде представена творческата връзка между три поколения – акад. Кръстьо Рибаров, акад. Тоня Борисова и дъщеря ѝ Сълзица Борисова.

Специално участие ще вземе народната певица Галина Дурмушлийска.

И двете събития ще се проведат в музейната експозиция „Котленски възрожденци“ в Котел.