09.09.2026 10:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 3 седмици | 541

Площадът пред Община Сливен ще се превърне в сцена на четири последователни културни вечери, посветени на Гърция, Италия, Куба и Армения. Инициативата е на сдружение „Ти си Сливен“ и ще се проведе от 10 до 13 септември.

Програмата всяка вечер ще започва в 18:00 часа, а официалното откриване е предвидено за 20:00 часа. Събитията на площада ще продължават до около 22:00 часа, след което са планирани тематични афтърпартита.

Началото ще бъде поставено на 10 септември с първата гръцка културна вечер в града. В програмата са включени представяне на старогръцкия епос и философията от младия артист Самуил-Петко Махнев, традиционна музика и прожекция на класически филм, свързан с Гърция. Вечерта се организира със съдействието на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България и местната общност.

На 11 септември за трета поредна година ще се проведе Италианска културна вечер. Предвидени са презентация на италиански вина от сомелиер, спектакъл на клуб по спортни танци „Туида“, класическа италианска музика и кино комедия с Адриано Челентано.

Кубинската култура ще бъде във фокуса на 12 септември. Актрисата Вяра Начева ще представи поезия на Хосе Марти и Николас Гийен с китарен съпровод, а Найден Дойнов ще участва със солово инструментално изпълнение. Ния Лазарова ще изпълни популярни латино песни, а Силвия Георгиева-Гаджалова от клуб Power Sport ще представи на публиката ритмите на салсата и бачата.

Цикълът ще завърши на 13 септември с Арменска културна вечер, организирана съвместно с Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ – клон Сливен и представители на местната арменска общност. Мария Петрова и Илин Папазян – Ниньо ще представят популярна и авторска музика, а програмата ще запознае публиката с историята, традициите, символите и културата на арменския народ.

Четирите вечери са част от доброволческата инициатива на „Ти си Сливен“ за представяне на различни общности и култури пред жителите и гостите на града.