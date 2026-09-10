Награждаваният спектакъл „Влюбеният дирижабъл“ гостува в Сливен на 29 септември

10.09.2026 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 3 седмици | 310

Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен ще бъде домакин на спектакъла „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета.“ на 29 септември 2026 г. от 19:00 часа. Постановката е продукция на Драматичен театър – Пловдив.

Спектакълът е изграден по стихове, интервюта и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. Композицията и текстовете са на Александър Секулов, а сценичната адаптация и режисурата са дело на Диана Добрева.

В представлението участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Ивана Крумова, Николай Станоев и Габриела Чонина.

Сценографията е на Ванина Цандева, костюмите са дело на Мария Колева, а авторската музика е на Сашко Костов и Явор Карагитлиев. Хореографията е на Олга Панго, мултимедията на Петко Танчев, снимките на Георги Вачев, а дизайнът на плаката е на Ралица Русева.

„Влюбеният дирижабъл“ проследява трудната и крехка съдба на българския поет, но едновременно с това поставя акцент и върху силата и значимостта на българската поезия.

Постановката е сред отличените театрални заглавия през 2026 г. Тя получава награда „Аскеер“ за най-добро представление, а Паола Маравиля е отличена с „Икар“ за дебют. С „Икар“ за авторска музика са наградени и Сашко Костов и Явор Карагитлиев.

Спектакълът има и редица номинации за наградите „Икар“ и „Аскеер“, сред които за най-добро представление, режисура, сценография, костюмография, театрална музика и актьорско изпълнение.

Проектът е реализиран по програма „Подкрепа на творческите проекти в областта на сценичните изкуства“ на Министерството на културата.