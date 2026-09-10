10.09.2026 10:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 3 седмици | 293

QNAP® Systems, Inc. обяви мащабно обновяване на основното си приложение за търсене – Qsirch, като въвежда режима „Qsirch AI Mode“. Благодарение на архитектурата, базирана на модели за визия и език (Vision Language Model, VLM) и големи езикови модели (Large Language Model, LLM), този AI режим позволява на потребителите да откриват файлове сред документи, изображения, видеоклипове и аудиозаписи чрез описания на естествен език. Тази усъвършенствана функционалност осигурява интелигентно управление на данните и защита от корпоративен клас за професионалните потребители.

Отвъд традиционните ключови думи: Изчерпателно търсене в четири медийни формата

Qsirch AI Mode предлага разширено семантично разбиране за безпроблемно търсене в четири основни медийни категории:

• Търсене на документи: Поддържа множество формати, включително PDF, DOCX и PPTX. AI разбира контекстуалното значение, вместо да разчита единствено на точно съвпадение на ключови думи, което позволява на потребителите да намират конкретни текстови параграфи въз основа на общия контекст.

• Търсене на изображения: Благодарение на локална обработка чрез VLM (Vision-Language Model), потребителите вече не трябва предварително да подреждат албуми или ръчно да добавят етикети. Чрез просто описание на визуалната сцена изкуственият интелект анализира съдържанието на снимката и незабавно извлича точни резултати.

• Търсене във видео и аудио файлове: За видео (MP4, MOV) и аудио (WAV, MP3, M4A) файлове системата въвежда двупосочна синхронизация между времевата скала и текстовите транскрипции. Потребителите могат да откриват конкретни моменти въз основа на запомнени фрагменти от диалог и да щракват върху текста, за да преминат директно към съответния времеви отрязък за възпроизвеждане, като по този начин отпада необходимостта от ръчно превъртане на дълги записи или видеоматериали от събития.

Локални AI изводи: Където скоростта среща абсолютната поверителност

За да отговори на строгите изисквания за корпоративна сигурност на данните и съответствие, Qsirch AI Mode използва възможностите за периферни (edge) изчисления на QNAP NAS. Чрез локално изпълнение на всички LLM и VLM модели на устройството, решението запазва чувствителните корпоративни документи напълно поверителни, като същевременно елиминира таксите за извеждане на данни в облака. Работейки изцяло независимо от външни мрежи, основният AI енджин поддържа върхова производителност на търсенето в корпоративни интранет мрежи и строго регулирани, изолирани среди. Сигурността е допълнително подсилена от безпроблемна интеграция със съществуващите разрешения за споделени папки на NAS, като стриктно се прилагат нивата на достъп на потребителите, за да се минимизират рисковете от излагане на данни.

Наличност

Новата версия на Qsirch (7.1.0) вече е достъпна за изтегляне в QNAP App Center.

За да научите повече за функциите на режима Qsirch AI и системните изисквания, моля, посетете https://www.qnap.com/go/solution/qsirch-ai-mode/.

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, хардуерна изработка и вътрешно производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние разглеждаме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, устойчивост на входоизходите и облачно управление, давайки възможност на организациите в различни индустрии да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.