Информационен бюлетин за пленарната сесия - 14-17 септември 2026 г.

11.09.2026 14:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 410

Състоянието на Европейския съюз: дебат с Урсула фон дер Лайен

В сряда председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и евродепутатите ще дебатират състоянието на Европейския съюз за 2026 г..

Защита на европейската демокрация

Членовете на ЕП ще гласуват препоръки за укрепване на устойчивостта на ЕС срещу чуждестранна намеса и други заплахи във все по-враждебна глобална среда.

Нови мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа

В сряда ще се проведе окончателно гласуване за ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на способността на ЕС да реагира на предизвикателствата в областта на сигурността.

Хибридна война: защита на територията, сигурността и инфраструктурата на ЕС

Във вторник следобед евродепутатите ще обсъдят с върховния представител на ЕС Кая Калас последните хибридни атаки, режисирани от Русия и нейните съюзници срещу държави членки на ЕС.

Засилване на подкрепата за Украйна

По време на дебат в сряда следобед евродепутатите се очаква да призоват Съвета и Комисията да окажат по-голяма подкрепа на Украйна.

Ескалация на напрежението в Близкия изток

Във вторник следобед членовете на Европейския парламент и върховният представител на ЕС Кая Калас ще обсъдят най-новото ескалиране на военните действия в Близкия изток.

Ситуацията в Сеута и защитата на външните граници на ЕС

Във вторник членовете на Европейския парламент, заедно с Ирландското председателство и Комисията, ще обсъдят поуките от ситуацията и необходимостта от координиран отговор на ЕС.

Горещи вълни, горски пожари и суша: готовност и реакция на ЕС

Във вторник членовете на ЕП, Комисията и Ирландското председателство на Съвета ще направят преглед на поуките от рекордния брой екстремни климатични явления през лятото на 2026 г.

Търговия с емисии: стабилизиране на пазара на въглеродни квоти в ЕС и справяне с изместването на въглеродни емисии

ЕП ще обсъди и гласува три предложения, насочени към укрепване на основните защитни механизми на ЕС срещу изместването на въглеродни емисии и стабилизиране на пазара на въглеродни квоти.

Възхваляването на военните престъпления в Сърбия

По време на дебат във вторник евродепутатите и Комисията ще вземат отношение по повод погребението на военния престъпник Ратко Младич и възхваляването на военните престъпления в Сърбия.

Справяне с въздействието на социалните медии върху младите хора

В четвъртък ЕП се очаква да призовe платформите за социални медии да забранят най-вредните си пристрастяващи практики и да ограничат въздействието на т.нар. „персуазивен дизайн“.

Нов митнически кодекс на ЕС за справяне с растежа на oнлайн търговията

В сряда евродепутатите се готвят да одобрят новия Европейски митнически кодекс, който ще въведе по-строги правила за управление на електронната търговия и ще създаде нова митническа служба.