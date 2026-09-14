Традиции и съвременно творчество се срещнаха в изложба в Млекарево

14.09.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 171

Село Млекарево беше домакин на седмото издание на арт изложбата „Сръчността на българката в миналото, преплетена с креативността на настоящето“, организирана от НЧ „Христо Ботев-1920“. Тази година инициативата премина под девиза „Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни“.

Събитието отново събра творци от различни поколения, които представиха изделия, вдъхновени както от традиционните умения и занаяти, така и от съвременните форми на приложното изкуство. Основната цел на изложбата е да съхрани и предаде на младите хора знанията и уменията, оставени от предишните поколения.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на община Нова Загора Нина Генчева, секретарят на Общината Ангел Стойчев и кметове на населени места от региона.

Нина Генчева поднесе поздравителен адрес от името на кмета Галя Захариева, в който инициативата беше определена като мост между поколенията, съчетаващ традицията с творческите идеи на съвремието.

Към участниците и гостите се обърна и кметът на село Млекарево Диян Тодоров, който отправи благодарност за участието и подкрепата към събитието.

Изложбата отново имаше конкурсен характер. Представените творби бяха оценени в категориите „Автентично изделие“, „Традиционно изделие“, „Оригинално изделие“ и „Модерно изделие“.

Журито беше председателствано от приложника Катя Атанасова, а негови членове бяха Диян Тодоров и кметът на село Асеновец Димитрина Стефанова. На участниците бяха връчени грамоти, както и поощрителни и специални награди от НЧ „Христо Ботев-1920“.

Празничната програма включваше изпълнения на Формация „Димитров“, ДЮФА „Загорчета“, Димитра Александрова от НЧ „Пробуда-1928“ – с. Новоселец, както и деца от село Самуилово от танцов състав „Изворче“, певческа група „Звънчета“ и състав „Стил“ за модерни танци. В програмата се включи и Красимира Димитрова Иванова от Сливен.

Седмото издание на изложбата в Млекарево още веднъж показа, че традиционните умения могат да бъдат съхранявани и предавани, когато намират място и в съвременния творчески живот.