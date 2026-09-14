14.09.2026 10:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди 2 седмици | 290

България заема 19-о място в световното подреждане на Паспортни доклади. Класацията на българския паспорт отчита показател за мобилност 171 и глобален достъп от 86,4%. Това поставя паспорта сред първите 20 в световната таблица и показва, че основната част от международните дестинации са достъпни без предварителна традиционна виза.

Разбивката на показателя включва 119 дестинации с безвизов достъп, 43 дестинации с виза при пристигане или други улеснени режими и 9 дестинации с електронно разрешение за пътуване. Трите категории дават общ показател за мобилност 171. За 27 дестинации отчетът поставя българските граждани в категорията „изисква се виза“, като при част от тях е налична електронна виза.

Европа е с 100% общ достъп в отчета

Европа е регионът с най-пълно покритие за българския паспорт. Общият достъп е 100,0%: 44 европейски дестинации са безвизови, Русия е в категорията на улесненото влизане с налична електронна виза и престой до 30 дни, а Обединеното кралство е в категорията на електронното разрешение за пътуване с посочен престой до 180 дни. В европейската регионална разбивка няма дестинация, за която да е отчетена предварително изисквана виза.

На континентално ниво България е 23-та сред 47 европейски държави. В допълнителните сравнителни групи страната е 22-ра сред 29 държави от Шенген, 19-а сред 32 държави от НАТО, 27-а сред 159 членове на Световната търговска организация и 23-та сред 57 участващи държави в ОССЕ. При сравнението по форма на управление България е 11-а сред 40 парламентарни републики, а в групата на държавите с евро е 16-а сред 27.

Високо покритие в Америките и Океания

В Северна Америка общият достъп достига 95,7%. Отчетът посочва 18 безвизови дестинации, 2 с улеснено влизане, 2 с електронно разрешение и 1 с предварително изисквана виза. Съединените щати са единствената дестинация в региона, поставена в категорията „изисква се виза“, докато Канада е с електронно разрешение за пътуване и посочен престой до 180 дни. Мексико, Коста Рика и Ел Салвадор са сред дестинациите с посочен безвизов престой до 180 дни.

В Южна Америка достъпът е 91,7%, като 11 от 12 дестинации са безвизови и само Гаяна е в категорията „изисква се виза“, с налична електронна виза. Карибският регион е с 93,8% общ достъп: 12 безвизови дестинации, 2 с виза при пристигане или друг улеснен режим, 1 с електронно разрешение и 1 с изисквана виза. В Океания показателят е 92,9%, включително 10 безвизови дестинации, Австралия и Папуа Нова Гвинея с eVisitor, Нова Зеландия с електронно разрешение и Науру като единствена дестинация с предварително изисквана виза.

Азия, Близкият изток и Африка

За Азия общият достъп е 82,0%. Данните включват 23 безвизови дестинации, 16 с виза при пристигане или други улеснени режими, 2 с електронно разрешение и 9 с изисквана виза. Сред безвизовите примери са Обединените арабски емирства с престой до 90 дни, Китай до 30 дни, Япония до 90 дни, Южна Корея до 90 дни и Грузия до 360 дни. Непал е в улеснената категория с посочен престой до 150 дни и възможност за електронна виза.

В групата на страните от Персийския залив отчетът показва 100,0% общ достъп. Обединените арабски емирства са безвизови за българския паспорт, а Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и Оман са в категорията на улесненото влизане, при която е отбелязана и наличност на електронна виза. За Близкия изток общият достъп е 82,4%, а за Централна Азия е 80,0%; Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан са безвизови до 30 дни, докато Туркменистан е в категорията „изисква се виза“.

Африка е с 72,2% общ достъп. Там 14 дестинации са безвизови, 22 са с виза при пристигане или други улеснени режими, 3 са с електронно разрешение и 15 са с изисквана виза. Южна Африка и Мавриций са сред безвизовите дестинации с посочен престой до 90 дни, Тунис е до 60 дни, а Кабо Верде е отбелязано като безвизово с процедура EASE и престой до 30 дни. Кения е с електронно разрешение до 90 дни, Сейшелите са с туристическа регистрация до 90 дни, а Кот д'Ивоар е с предварителна регистрация до 90 дни.

Специални процедури и продължителност на престоя

Отчетът разглежда не само дали е нужна виза, но и допълнителните процедури при влизане. За Малайзия и Сингапур е отбелязана карта за пристигане при безвизов престой до 90 дни, а за Тайланд същата процедура е посочена при престой до 60 дни. Доминиканската република е отбелязана с електронен билет и престой до 30 дни, Суринам с туристическа карта до 90 дни, а Кабо Верде с EASE до 30 дни. Тези процедури остават част от безвизовата или улеснената категория, но изискват допълнително действие от пътуващия.

Сред най-дългите изрично посочени периоди са до 360 дни в Грузия, до 180 дни в Антигуа и Барбуда, Доминика, Ел Салвадор и Мексико, както и до 180 дни при електронното разрешение за Канада и Обединеното кралство. Фиджи и Вануату са с безвизов престой до 120 дни. Тези срокове са специфични за отделните дестинации и не следва да се обобщават като единен режим.

Гостоприемност и визова реципрочност

В отделната класация за гостоприемност, която измерва колко лесно чужди паспорти могат да влизат в България, страната е 92-ра сред 199 държави. Този показател е в обратна посока на паспортната класация и не измерва възможностите на българския паспорт за пътуване в чужбина. Данните за визовите изисквания за влизане в България разглеждат именно условията, които се прилагат към чужди граждани при пътуване към страната.

Сигналите за визова реципрочност показват и конкретни разлики между двете посоки. Съединените щати са посочени като държава, чийто паспорт може да влиза в България без предварителна традиционна виза, с електронно разрешение или с виза при пристигане, докато за българския паспорт е необходима виза за Съединените щати. В обратната посока отчетът изброява държави като Ангола, Азербайджан, Китай, Турция, Саудитска Арабия, Кения и Виетнам, чиито паспорти изискват виза за България, докато българските граждани имат безвизов, електронно разрешен или улеснен достъп до тях.

Общата картина съчетава 100% достъп в Европа и страните от Персийския залив с над 90% достъп в Северна Америка, Южна Америка, Карибите и Океания. В същото време 27 дестинации в световната разбивка остават в категорията „изисква се виза“. Данните показват ясно разграничение между свободното пътуване, улеснените режими, електронните разрешения и предварителните визови изисквания, без да се приписват политически или други причини за отделните режими.

Източник: Паспортни доклади