Две държавни титли за женския отбор на ШК „Сините камъни“ – Сливен

15.09.2026 09:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 2 седмици | 360

Женският отбор на Шахматен клуб „Сините камъни“ – Сливен постигна силно представяне на Държавните отборни първенства по шахмат, проведени от 7 до 13 септември в Приморско.

Сливенските състезателки спечелиха шампионската титла в класическия шахмат, станаха вицешампионки в ускорения шахмат и завоюваха златото в блица.

За клуба се състезаваха Александра Пехливанова, Ния Малчева, Василена Очкова и Мария Очкова. Младият тим се изправи срещу силни съпернички от цялата страна и показа постоянство, добра подготовка и стабилна отборна игра.

След титлата, спечелена през миналата година, състезателките продължават успешната си серия с още две държавни първи места и едно второ място.

От клуба подчертават, че успехът е резултат от дългогодишна работа, много тренировки и израстване на състезателките заедно в школата.

Постижението на Александра, Ния, Василена и Мария е и стимул за по-малките шахматисти в клуба, които следват техния пример.

Шахматен клуб „Сините камъни“ поздрави състезателките за силното представяне и постигнатите отличия в Приморско.