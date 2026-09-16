3 045 ученици започнаха новата учебна година в община Нова Загора

16.09.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 338

С празнично настроение, цветя и много усмивки Нова Загора посрещна първия учебен ден. На 15 септември училищните дворове в общината отново се изпълниха с детски гласове и вълнение по повод началото на учебната 2026/2027 година.

Особено специален бе денят за 286 първокласници, които за първи път прекрачиха училищния праг. За тях започва нов етап, изпълнен с първи уроци, нови приятелства, открития и мечти. За зрелостниците пък първият звънец постави началото на последната им година в училище.

Празничните тържества бяха уважени от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева и представители на нейния екип. Всички училища на територията на общината получиха поздравителен адрес от кмета с пожелания за здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година.

През учебната 2026/2027 година 14 училища в община Нова Загора посрещат общо 3 045 ученици, а 313 педагогически специалисти ще бъдат до тях по пътя на знанието. В 20 детски градини най-малките жители на общината ще направят своите първи стъпки в света на ученето, общуването и откривателството.

От Общината подчертават, че и през новата учебна година сред основните приоритети остават равният достъп до образование, подкрепата за всяко дете и създаването на сигурна и благоприятна среда за развитие. Осигурен е и транспорт за децата и учениците от населените места, в които няма училище или детска градина.

Първият учебен ден е не само начало на нова година, но и символ на новите възможности, знанията и мечтите. Пожеланията към учениците са за много успехи и вдъхновение, към учителите – да продължават да насърчават любопитството и стремежа към знания, а към родителите – за търпение, подкрепа и много поводи за гордост.

На добър час през учебната 2026/2027 година!