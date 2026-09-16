16.09.2026 10:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 343

По-специален беше първият учебен ден тази година за учениците, учителите и родителите на ОУ „Христо Смирненски“ в Нова Загора. На 15 септември училищният звънец отново прозвуча в обновената сграда на учебното заведение, която вече предлага по-съвременна, сигурна и достъпна среда за обучение.

Сред гостите на тържеството беше кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, която заедно с директора Нарцис Николов, учители, ученици и родители сподели празничния момент и началото на нов етап за училището.

Обновяването е реализирано в рамките на проект за модернизиране на образователната среда. Сред изпълнените дейности са топлоизолация на сградата, покрива и подовете, подмяна на компрометирана дограма, изграждане на термопомпена система за отопление и охлаждане, подобряване на достъпността и изграждане на фотоволтаична система. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С обновената база училището посреща новата учебна година при по-добри условия за учениците и преподавателите. Според Общината инвестицията цели не само по-висока енергийна ефективност, но и създаване на по-благоприятна и мотивираща среда за обучение и развитие.

Така първият звънец в ОУ „Христо Смирненски“ тази година постави начало не само на новата учебна година, но и на нов етап в живота на училището.

На добър час на учениците, учителите и целия екип на ОУ „Христо Смирненски“!