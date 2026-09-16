142 първокласници започнаха учебната година в община Котел

16.09.2026 10:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 294

Общо 142 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг в община Котел. За тях първият учебен ден постави началото на нов и вълнуващ етап, изпълнен с първи уроци, нови приятелства и много предстоящи открития.

През учебната 2026/2027 година в деветте общински училища ще се обучават общо 1324 ученици от I до XII клас. Образователната мрежа обхваща училища в Котел и селата Градец, Ябланово, Тича, Мокрен, Пъдарево, Филаретово, Кипилово и Стрелци.

Най-много ученици са записани в СУ „Г. С. Раковски“ – Котел, където ще се обучават 493 деца, и в ОУ „Кап. П. Пармаков“ – с. Градец – 478 ученици. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в село Ябланово учениците са 153, а в останалите училища броят им е между 15 и 68.

Новата учебна година започна и за най-малките жители на общината. В детските градини и техните филиали са сформирани 22 групи с общо 405 деца.

Особено значим беше денят за село Градец, където врати отвори нова детска градина с капацитет 92 деца. Новата база осигурява по-добри условия за отглеждане, възпитание и обучение и е още една стъпка в развитието на образователната инфраструктура в общината.

Детски градини и филиали посрещат деца в Котел и селата Ябланово, Малко село, Тича, Кипилово, Стрелци, Пъдарево, Филаретово и Мокрен. В ОУ „Кап. П. Пармаков“ в село Градец са организирани и три полудневни групи за общо 73 деца на 5- и 6-годишна възраст.

От ръководството на Община Котел пожелаха на учениците успешна, спокойна и вдъхновяваща учебна година, на първокласниците – смело начало и любопитство към знанието, на учителите – сили и удовлетворение, а на родителите – много поводи за гордост.

На добър час през новата учебна година!