Нова детска градина „Здравец“ отвори врати в село Градец

16.09.2026 10:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 374

Първият учебен ден се превърна в двоен празник за жителите на село Градец, след като официално отвори врати новата Детска градина „Здравец“.

Тържественото откриване събра представители на общинското и местното ръководство, екипа на детската градина, родители и жители на селото. Сред гостите бяха заместник-кметът на община Котел Шериф Куванджъ, кметът на Градец Веселин Урумов и представители на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ към Община Котел.

Новото детско заведение е с капацитет 92 деца, разпределени в четири групи. То предлага съвременна, сигурна и уютна среда за обучение, възпитание и развитие на най-малките жители на селото.

В приветствието си кметът на Градец Веселин Урумов определи откриването като исторически момент за населеното място и сбъдната мечта за местната общност.

„За първи път в Градец отваря врати чисто нова детска градина – не просто нова сграда, а сбъдната мечта и най-хубавият подарък за нашите деца“, посочи той.

Поздрав към децата, родителите и екипа отправи и заместник-кметът на община Котел Шериф Куванджъ, който пожела на малчуганите да растат здрави и щастливи, а на служителите – успешна и вдъхновяваща работа.

Директорът на ДГ „Здравец“ Ивелина Караколева благодари на общинското и местното ръководство за подкрепата и увери родителите, че децата ще получават не само качествено обучение, но и внимание, обич и сигурност.

По-късно новата детска градина беше посетена и от кмета на община Котел Коста Каранашев, който се запозна с условията и пожела здраве, успехи и много щастливи моменти на децата и екипа.

Името „Здравец“ носи символично пожелание малчуганите да растат здрави, жизнени и щастливи. С откриването на детската градина Градец прави още една важна крачка към подобряване на средата за децата и младите семейства в селото.