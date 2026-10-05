ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОБЛАСТ СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 5 октомври – Международния ден на учителя!
Просвещението винаги е било сред най-висшите ценности на българския народ, а фигурата на учителя – символ на духовност, знание и напредък. Вашата професия не е просто работа, тя е благородна мисия, изискваща огромно търпение, всеотдайност и любов към децата.
Вие сте хората, които не само превеждат младото поколение през света на науката, но и изграждат неговия характер. Във Вашите ръце е поверено бъдещето на област Сливен и на цяла България.
Благодаря Ви за възрожденския дух, високия професионализъм и за това, че ежедневно вдъхновявате нашите деца да бъдат мислещи, успешни и достойни граждани.
Уверявам Ви, че в лицето на Областна администрация Сливен винаги ще имате сигурен партньор за развитието на модерно, качествено и достъпно образование в региона.
Пожелавам Ви крепко здраве, неизчерпаема енергия, творческо вдъхновение и лично щастие! Нека обичта и признателността в очите на Вашите ученици бъдат най-голямата награда за неуморния Ви труд!
Честит празник!
С уважение,
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен