ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

12.10.2026 06:00 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 12 минути | 0

ДО

КМЕТОВЕТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ОБЛАСТ СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Използвам този празничен повод – 12 октомври, Деня на българската община,

за да изразя своята признателност към всички Вас за усилията, които полагате за развитието, модернизацията и благоустрояването на четирите общини в област Сливен. Уверен съм, че чрез конструктивно партньорство между държавната и местната власт можем да постигнем по-висок жизнен стандарт и по-добри перспективи за жителите на нашия регион.

Местното самоуправление е основата на всяко демократично общество и най-директната връзка между гражданите и властта. Работата в местната власт е ежедневно предизвикателство, което изисква не само висок професионализъм и административна отговорност, но и диалогичност, чуваемост и реална ангажираност с проблемите на хората.

Благодаря Ви за всеотдайността, с която работите в интерес на гражданите, често в условия на финансови и социални предизвикателства.

Пожелавам Ви здраве, мъдри решения и успех във всички нови начинания и проекти! Нека гласуваното от хората доверие бъде Вашият най-голям стимул и коректив в ежедневната Ви дейност!

Честит празник!

С уважение,

МИХАИЛ КАШЕРОВ

Областен управител на област Сливен