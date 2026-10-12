ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
КМЕТОВЕТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТ СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Използвам този празничен повод – 12 октомври, Деня на българската община,
за да изразя своята признателност към всички Вас за усилията, които полагате за развитието, модернизацията и благоустрояването на четирите общини в област Сливен. Уверен съм, че чрез конструктивно партньорство между държавната и местната власт можем да постигнем по-висок жизнен стандарт и по-добри перспективи за жителите на нашия регион.
Местното самоуправление е основата на всяко демократично общество и най-директната връзка между гражданите и властта. Работата в местната власт е ежедневно предизвикателство, което изисква не само висок професионализъм и административна отговорност, но и диалогичност, чуваемост и реална ангажираност с проблемите на хората.
Благодаря Ви за всеотдайността, с която работите в интерес на гражданите, често в условия на финансови и социални предизвикателства.
Пожелавам Ви здраве, мъдри решения и успех във всички нови начинания и проекти! Нека гласуваното от хората доверие бъде Вашият най-голям стимул и коректив в ежедневната Ви дейност!
Честит празник!
С уважение,
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен