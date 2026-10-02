СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 02.10.2026 г.

7.7.2026 5.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР,ММ СЛИВЕН средно
7.7.2026 5.10.2026 1 БОЯДЖИЯ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
13.7.2026 8.10.2026 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
13.7.2026 8.10.2026 1 МАШИНИСТ, МНОГОКОФОВ БАГЕР СЛИВЕН средно
13.7.2026 8.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
13.7.2026 8.10.2026 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно
24.7.2026 23.10.2026 1 ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше/средно
27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно
29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно
29.7.2026 29.10.2026 5 МОНТАЖНИК, КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
29.7.2026 29.10.2026 15 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЕЛЕНЧУЦИ СЛИВЕН средно/основно
3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно
1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше
5.8.2026 30.10.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно
6.8.2026 30.10.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно
6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше
7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно
7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
12.8.2026 12.10.2026 2 КАСИЕР ГЕРГЕВЕЦ средно/основно
17.8.2026 30.10.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
17.8.2026 30.10.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно
17.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно
1.9.2026 15.10.2026 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно/основно
24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
01.09.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
3.9.2026 15.10.2026 1 ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
9.9.2026 9.10.2026 2 КАСИЕР СЛИВЕН средно
16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН Основно/Начално
16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН Основно/Начално
16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН Основно/Начално
18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
12.10.2026 6.10.2026 7 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно
21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше
21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
12.10.2026 12.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше
12.10.2026 9.10.2026 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛНА УСЛУГА СЛИВЕН висше
28.9.2026 16.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
28.9.2029 17.10.2026 1 РАБОТНИК, РЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ СЛИВЕН средно/основно
29.9.2026 30.11.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
21.10.2026 21.10.2026 1 ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
1.10.2026 18.12.2026 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1.11.2026 31.10.2026 1 СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН висше/средно