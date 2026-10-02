02.10.2026 16:27 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди 8 часа | 83

Ученици от 8 и 11клас отбелязаха Европейския ден на езиците с разнообразни творчески дейности, посветени на езиковото и културното многообразие в Европа.

В рамките на инициативата учениците изработиха тематични постери и картички, чрез които представиха значението на чуждоезиковото обучение като средство за общуване, разбирателство и сътрудничество между народите. В своите творби те включиха поздрави на различни европейски езици, национални символи и послания за приятелство, уважение и единство.С голям ентусиазъм участниците показаха своите знания по чужди езици и творчески умения, като създадоха впечатляващи проекти, посветени на европейските ценности и културното многообразие. Отбелязването на Европейския ден на езиците още веднъж показа, че езиците ни свързват, обогатяват и отварят врати към света. Благодарим на всички ученици за активното участие, креативността и вдъхновението, които вложиха в инициативата.

„Колкото повече езици знаеш, толкова повече светове откриваш.“