На 10 и 11 октомври 2026 г. Сливен ще бъде домакин на първото издание на SLIVEN FUTURE FORUM 2026 под надслов „Инвестиции и бъдеще за област Сливен“. Мащабното събитие ще се проведе в Hotel Imperia Fratelli и се организира от независим Инициативен комитет с цел да начертае обща икономическа визия за четирите общини в региона – Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.
Форумът е замислен като динамична платформа, която да превърне потенциала на региона в конкретни инвестиционни контакти, партньорства и последващи стъпки. Програмата ще срещне на едно място представители на държавната и местната власт, международни дипломати, лидери от бизнеса, финансови организации, университети и предприемачи.
Инициативният комитет на SLIVEN FUTURE FORUM 2026 е независима гражданска инициатива с неправителствен характер. Негови основатели са Весела Момчева-Таун (народен представител и предприемач в туризма), д-р Диана Сивинова (експерт по пазара на труда и човешкия капитал) и Георги Николаев (предприемач в дигиталната сфера и AI).
Местата за събитието са ограничени, а достъп ще имат само предварително регистрирани участници с потвърдена регистрация.
Контакти за медии и въпроси:
E-mail: slivenconnect@gmail.com
Линк за регистрация: https://luma.com/l5mk0a10
Ключови акценти в програмата на 10 октомври (Основен конферентен ден):
Привличане на инвестиции (Панел „INVEST SLIVEN“): Дискусия за националната инвестиционна политика, развитието на Индустриален парк Сливен и критериите, по които големите международни компании избират регионите за своя бизнес. Сред поканените лектори е заместник министър-председателят и министър на икономиката Александър Пулев.
Човешки капитал и премиера на „Sliven Connect“: Панелът ще търси отговор на въпроса как регионът да задържи и привлече необходимите кадри за новата икономика.
Специален акцент ще бъде премиерата на дигиталната платформа Sliven Connect, представена от нейните създатели д-р Диана Сивинова и Георги Николаев.
Иновации и финансиране на растежа: С участието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев ще бъдат обсъдени теми като AI, автоматизация, изграждане на дейта центрове и възможностите пред стартъп екосистемата. Георги Стоянов (CEO на VR Express) ще демонстрира приложенията на виртуалната реалност в бизнеса.
Модерно земеделие, транспорт и туризъм: Председателят на Комисията по земеделието, храните и горите в НС Явор Гечев ще говори за прецизното земеделие и късите вериги на доставки. Тодор Иванджиков (председател на АБАИ) ще представи концепция за Летище Сливен като част от нов модел за регионална карго мобилност и дронове.
В рамките на събитието ще се проведе и специален лидерски бизнес обяд в партньорство с BESCO (Българската стартъп асоциация), а денят ще завърши с физическа инвестиционна обиколка на ключови активи в града, включително Индустриалния парк, Сливенските минерални бани и Летище Сливен.
Вторият ден (11 октомври) е посветен на конкретните действия и изграждането на единния икономически дневен ред „SLIVEN 2030“. Представители на четирите общини ще се включат в дебат за съвместни регионални проекти, а форумът ще завърши с официалното обявяване на „10 бъдещи стъпки за област Сливен“.
„Целта ни е разговорите да не приключат с последния панел, а да се превърнат в нови партньорства, реални инвестиции и конкретен план за действие, който да изведе региона напред,“ споделят от Инициативния комитет.
09:30 – 10:00 | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ | SLIVEN 2030 – РЕГИОН С БЪДЕЩЕ
Весела Момчева–Таун – народен представител от област Сливен
Михаил Кашеров – областен управител на област Сливен
Александър Пулев – заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа
Петър Витанов – председател на ПГ на „Прогресивна България“
Кратко представяне на Инициативния комитет и приветствия от официалните гости.
МЕЖДУНАРОДНО И БИЗНЕС УЧАСТИЕ – ПОКАНИ
Н. Пр. Чикахиса Суми – посланик на Япония в България
Н. Пр. Дай Цинли – посланик на Китай в България
Посланик на Република Турция в България
Посланик на Италианската република в България
Посланик на Румъния в България
Посланик на Република Гърция в България
Българска търговско-промишлена палата
Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria)
Бурхан Немутлу – председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара
Участие в SLIVEN FUTURE FORUM 2026 ще вземат и различни дискутанти – преподаватели, декани, ректори на водещи университети в България.