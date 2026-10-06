06.10.2026 06:00 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 15 минути | 1

На 10 и 11 октомври 2026 г. Сливен ще бъде домакин на първото издание на SLIVEN FUTURE FORUM 2026 под надслов „Инвестиции и бъдеще за област Сливен“. Мащабното събитие ще се проведе в Hotel Imperia Fratelli и се организира от независим Инициативен комитет с цел да начертае обща икономическа визия за четирите общини в региона – Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Форумът е замислен като динамична платформа, която да превърне потенциала на региона в конкретни инвестиционни контакти, партньорства и последващи стъпки. Програмата ще срещне на едно място представители на държавната и местната власт, международни дипломати, лидери от бизнеса, финансови организации, университети и предприемачи.

Инициативният комитет на SLIVEN FUTURE FORUM 2026 е независима гражданска инициатива с неправителствен характер. Негови основатели са Весела Момчева-Таун (народен представител и предприемач в туризма), д-р Диана Сивинова (експерт по пазара на труда и човешкия капитал) и Георги Николаев (предприемач в дигиталната сфера и AI).

Местата за събитието са ограничени, а достъп ще имат само предварително регистрирани участници с потвърдена регистрация.

Контакти за медии и въпроси:

E-mail: slivenconnect@gmail.com

Линк за регистрация: https://luma.com/l5mk0a10

Ключови акценти в програмата на 10 октомври (Основен конферентен ден):

Привличане на инвестиции (Панел „INVEST SLIVEN“): Дискусия за националната инвестиционна политика, развитието на Индустриален парк Сливен и критериите, по които големите международни компании избират регионите за своя бизнес. Сред поканените лектори е заместник министър-председателят и министър на икономиката Александър Пулев.

Човешки капитал и премиера на „Sliven Connect“: Панелът ще търси отговор на въпроса как регионът да задържи и привлече необходимите кадри за новата икономика.

Специален акцент ще бъде премиерата на дигиталната платформа Sliven Connect, представена от нейните създатели д-р Диана Сивинова и Георги Николаев.

Иновации и финансиране на растежа: С участието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев ще бъдат обсъдени теми като AI, автоматизация, изграждане на дейта центрове и възможностите пред стартъп екосистемата. Георги Стоянов (CEO на VR Express) ще демонстрира приложенията на виртуалната реалност в бизнеса.

Модерно земеделие, транспорт и туризъм: Председателят на Комисията по земеделието, храните и горите в НС Явор Гечев ще говори за прецизното земеделие и късите вериги на доставки. Тодор Иванджиков (председател на АБАИ) ще представи концепция за Летище Сливен като част от нов модел за регионална карго мобилност и дронове.

В рамките на събитието ще се проведе и специален лидерски бизнес обяд в партньорство с BESCO (Българската стартъп асоциация), а денят ще завърши с физическа инвестиционна обиколка на ключови активи в града, включително Индустриалния парк, Сливенските минерални бани и Летище Сливен.

Вторият ден (11 октомври) е посветен на конкретните действия и изграждането на единния икономически дневен ред „SLIVEN 2030“. Представители на четирите общини ще се включат в дебат за съвместни регионални проекти, а форумът ще завърши с официалното обявяване на „10 бъдещи стъпки за област Сливен“.

„Целта ни е разговорите да не приключат с последния панел, а да се превърнат в нови партньорства, реални инвестиции и конкретен план за действие, който да изведе региона напред,“ споделят от Инициативния комитет.

09:30 – 10:00 | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ | SLIVEN 2030 – РЕГИОН С БЪДЕЩЕ

Весела Момчева–Таун – народен представител от област Сливен

Михаил Кашеров – областен управител на област Сливен

Александър Пулев – заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа

Петър Витанов – председател на ПГ на „Прогресивна България“

Кратко представяне на Инициативния комитет и приветствия от официалните гости.

МЕЖДУНАРОДНО И БИЗНЕС УЧАСТИЕ – ПОКАНИ

Н. Пр. Чикахиса Суми – посланик на Япония в България

Н. Пр. Дай Цинли – посланик на Китай в България

Посланик на Република Турция в България

Посланик на Италианската република в България

Посланик на Румъния в България

Посланик на Република Гърция в България

Българска търговско-промишлена палата

Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria)

Бурхан Немутлу – председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара

Участие в SLIVEN FUTURE FORUM 2026 ще вземат и различни дискутанти – преподаватели, декани, ректори на водещи университети в България.