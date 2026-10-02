С музика и изкуство започна празничната програма за Петковден в Нова Загора

02.10.2026 16:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 8 часа | 131

С две културни събития на 1 октомври започна празничната програма по повод Петковден в Нова Загора. Жители и гости на града се насладиха на камерна музика, художествени изложби и срещи с творци.

В НЧ „Д. П. Сивков“ се състоя камерният концерт „Славянски песни и романси“ с участието на сопраното Гинка Учкова и пианистката д-р Надежда Петрова. В програмата прозвучаха произведения от България, Русия, Полша и Чехия, сред които творби на Антонин Дворжак, Михаил Глинка, Пьотър Чайковски, Фредерик Шопен, Добри Христов, Любомир Пипков и Парашкев Хаджиев.

По-късно вечерта в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ беше открит „Есенен салон 2026“. Традиционната проява се провежда вече 27 години и събира творци от различни поколения и направления в изобразителното изкуство.

В тазгодишното издание участват над 20 автори, а произведенията им могат да бъдат разгледани до 31 октомври.

В рамките на салона беше представена и самостоятелната изложба „Магията на пауна“ на младата новозагорска художничка Атанаска Митева. В нея авторката използва образа на пауна като символ на красота, обновление и промяна.

По време на откриването бяха връчени и годишните свидетелства на възпитаниците на Студио „Дъга“ с ръководител Иван Стоянов.

Събитията поставиха началото на празничните прояви за Петковден, които ще продължат с още културни инициативи в Нова Загора.