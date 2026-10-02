02.10.2026 16:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 8 часа | 111

Работи се усилено по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, заяви министър-председателят от парламентарната трибуна

Паметникът на свободата в Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ ще бъде реставриран в оригиналния му вид, така както е бил построен от нашите предци. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който днес отговаря на въпросите на народните представители по реда на парламентарния контрол.

В отговор на въпрос за реставрацията и консервацията на паметника, министър-председателят посочи още, че всички облицовъчни елементи, както и частите от северното стълбище са грижливо свалени и номерирани, така че след изграждането на здрава основа под стълбите и след края на ремонтните работи по паметника, те да бъдат възстановени по местата си.

В проекта е предвидено освен укрепването на паметника, също така неговата консервация, облагородяването му, като включително се мисли за това как той да стане достъпен и за хора с увреждания, защото в момента не е.

По отношение на експозицията, разположена във вътрешността на паметника, премиерът посочи, че изложените обекти в голямата си част са репродукции или копия, като една от причините за това са именно лошите условия за съхранение, заради състоянието на паметника. Министър-председателят каза още, че след реставрацията от сбирката ще бъдат изведени единствено повтарящи се експонати, но тя ще бъде разширена с нови. „Самарското знаме ще си бъде на мястото и то изложено от двете страни. Печатът на Граф Игнатиев ще бъде изложен на място си, костницата също. Мисля, че нямате нищо против да има експонат - макет на български опълченец с цялото снаряжение, да има допълнително образци на въоръжение, които са били автентични“, допълни премиерът.

Министърът на културата Евтим Милошев е посетил паметника заедно с директора на Националния парк-музей и със строителите, които извършват ремонтните дейности, като по нареждане на министър-председателя напредъкът по реставрацията ще бъде докладван на всеки 10 дни.

Премиерът заяви, че националните чествания в парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ няма да бъдат прекъснати, въпреки ремонта. Румен Радев е изискал от директора на парк-музея да изготви план за местата и начина на отбелязване на важните годишнини. „Възстановките, които се правят традиционно всяка година, ще бъдат на същото място, на площадката от източната страна. Така че има ясен план и ще държа този план да бъде разработен и представен на българската общественост, защото ние трябва да отбележим подобаващо тези годишнини“, подчерта министър-председателят.

По време на парламентарния контрол премиерът Румен Радев отговори и на въпрос относно предприетите от правителството мерки за ограничаване на поскъпването на цените на основните хранителни стоки и за засилване на контрола върху ценообразуването. Министър-председателят подчерта, че темата остава сред приоритетите на правителството и парламентарната група. Румен Радев напомни и че значителният ръст в цените на хранителните продукти не се е случил пред последните 5 месеца, а е започнал още с обявяването на извънредния конвергентен доклад за въвеждането на еврото.

По думите му сред първите предприети стъпки са измененията в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, чрез които се създава необходимият инструментариум за работа на двата регулатора. „Предстои и се работи усилено по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи премиерът. Румен Радев допълни, че чрез регистъра КЗП и КЗК ще разполагат с реални данни, които да им позволят да установяват нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. Радев подчерта, че изграждането на системата е сложен и продължителен процес, но правителството работи за неговото въвеждане. „Когато имаме законите, имаме инструментариума, а когато имаме вече и този регистър, тогава тези регулатори ще имат истински данни и механизми, с които да могат да приложат цялата сила на законите“, допълни премиерът.

Радев обърна внимание и на динамиката на цените на хранителните стоки, като посочи, че след период на дефлация през пролетта през август и септември отново е отчетено повишение от 0,5%. Премиерът отбеляза, че диалогът с големите хранителни вериги в рамките на инициативата „Кошница с грижа“ е дал резултат, но той не е достатъчен. Радев съобщи още, че държавата вече подготвя допълнителен инструментариум, като глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. „Тук не става въпрос само за някакви дисциплинарни мерки и санкции спрямо търговските вериги. Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза Радев.

Министър-председателят посочи и предприетите от правителството мерки за ограничаване на влиянието на разходите върху крайните цени, сред които са заложените в Бюджет 2026 г. 55 млн. евро за големите тежкотоварни превозвачи и подкрепата за селскостопанските производители. Премиерът отбеляза и намаляването на акциза върху пропан-бутана, както и разширяването на подкрепата за най-уязвимите групи от населението.