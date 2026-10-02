02.10.2026 18:06 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 7 часа | 108

Ръководителят на УНИЦЕФ в България Мио Немото се срещна с областния управител на Сливен Михаил Кашеров в рамките на първото си официално посещение в областта. Той е представител на УНИЦЕФ в България от август 2026 г. В срещата участва и Снежана Радева, ръководител на програмата „Ранно детско развитие“ в УНИЦЕФ България.

Срещата даде възможност за обмен на виждания относно продължаващото сътрудничество в подкрепа на децата и семействата в региона, образованието и здравеопазването в област Сливен, както и партньорството в развитието на патронажната грижа за бременни жени и семейства с малки деца.

Мио Немото изрази признателност за дългогодишното партньорство и за безрезервното съдействие от страна на областната администрация. От своя страна, Михаил Кашеров благодари за устойчивата ангажираност и приноса на УНИЦЕФ към благосъстоянието на децата и младежите в област Сливен. Той отбеляза важната роля на Центъра за майчино и детско здраве в подкрепа на ранното детско развитие и заяви готовност да продължи да подкрепя дейностите в тази насока.

Със съдействието на областния управител бе поискана подкрепа от Министерството на здравеопазването за осигуряване на целево и устойчиво финансиране на дейността на Центъра. Планирано е въвеждане на национален модел за предоставяне на патронажни грижи в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве. Предвиден е и допълнителен финансов ресурс за предоставяне на патронажна грижа за бременни жени и деца до 2-годишна възраст в област Сливен чрез извършване на структурирани домашни посещения от медицински сестри и акушерки.

Срещата между Мио Немото и Михаил Кашеров затвърждава споделения ангажимент за инвестицията в ранното детско здраве и образование като водещ приоритет за развитието на област Сливен.