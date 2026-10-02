Сливен, кратки вечерни новини, 02.10.2026 г., петък

02.10.2026 16:09 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 8 часа | 186

На 2 октомври 2026 г. представителят на УНИЦЕФ в България Мио Немото проведе първата си официална среща в област Сливен с областния управител Михаил Кашеров.

Кметът на Сливен Стефан Радев предлага да бъдат организирани ученически екскурзии до София, за да могат сливенските ученици да посетят църквата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъдат положени мощите на цар Самуил.

Новият представител на УНИЦЕФ за България Мио Немото посети Община Сливен.

Кметът Стефан Радев и неговият екип проведоха поредните срещи, на които жители на града поставиха различни въпроси и потърсиха съдействие.

На 2 и 3 октомври 2026 г. в Изложбения център на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството край Сливен ще се проведе „Ден на Българския производител – Сливен 2026“.

В Индустриален парк – Сливен се появява втори инвеститор. Кметът на Сливен Стефан Радев подписа договор за продажба на терен с фирма „Шугарленд“ ЕООД, която планира да реализира инвестиционен проект.

За единадесета поредна година в Сливен се проведе конкурса "От поезия към живопис", организиран от сливенския поет и почетен гражданин на града Христо Батинков с подкрепата на Община Сливен.