04.10.2026 09:22 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 4 часа | 111

Поздравления за нашите ученици за отличното представяне в 12-ото издание на „Скоростно изкачване“ на Хамам баир!

С гордост поздравяваме: Кристиан Георгиев от VII Б клас – второ място в състезанието „Напред и нагоре“!

Александра Колева от VII Г клас – четвърто място!

Десислава Радева от VII В клас – пето място!

И тримата ни ученици се наредиха сред първите шестима, които бяха отличени при награждаването. Това е чудесен резултат и доказателство за тяхната упоритост, воля и спортен дух!

Поздравления, Кристиан, Александра и Десислава!