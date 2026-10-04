Поздравления за нашите ученици за отличното представяне в 12-ото издание на „Скоростно изкачване“ на Хамам баир!
С гордост поздравяваме: Кристиан Георгиев от VII Б клас – второ място в състезанието „Напред и нагоре“!
Александра Колева от VII Г клас – четвърто място!
Десислава Радева от VII В клас – пето място!
И тримата ни ученици се наредиха сред първите шестима, които бяха отличени при награждаването. Това е чудесен резултат и доказателство за тяхната упоритост, воля и спортен дух!
Поздравления, Кристиан, Александра и Десислава!