Сливен, кратки вечерни новини, 04.10.2026 г., неделя

04.10.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 217

На 3 октомври 2026 г. в Сливен се проведе 12-ото традиционно скоростно изкачване на Хамам баир.

Жители и собственици на имоти от вилна зона „Баш чардак“ край Сливен организираха протест пред сградата на Общината и настояха компетентните институции да извършат проверки на незаконните постройки в района и при установяване на нарушения да предприемат необходимите действия.

На 10 октомври 2026 г. от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще се проведе поредната кампания на „Клуб за Бъдеще – Сливен“.

Около 200 животни от над 15 породи бяха представени на Деня на българския производител – Сливен 2026.

Поредица от данъчни нарушения и стока с изтекъл срок в склад в Сливен установи проверка на НАП.

На 10 и 11 октомври в Храм "Успение Богородично" в Сливен ще се проведе XIII Фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Треандафилов – Сливенец“.

На 11 октомври в Камерна зала на Драматичен театър "Стефан Киров" в Сливен ще бъде представени документален филм „Загадката Леда Тасева“ на Георги Тошев и книгата „Леда и думите“ - мултимедиен проект, посветен на 100-годишнината от рождението на Леда Тасева.