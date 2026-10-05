Поздрав от кмета Стефан Радев към учителите и инициативи за празника им

05.10.2026 09:22 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 2 часа | 83

По повод Международния ден на учители - 5 октомври, кметът Стефан Радев поздравява всички учители в община Сливен.

Днес е денят на хората, които не просто преподават знания, а помагат на децата ни да откриват света, да вярват в себе си и да намират своя път.

Учителската професия изисква знания и отдаденост, но преди всичко – сърце. Благодаря ви за търпението, за грижата и за всеки ден, в който давате на своите ученици не само урок, но и пример.

Пожелавам ви здраве, уважение и удовлетворение от това, което правите. Нека успехите на вашите ученици бъдат най-голямата ви награда! Честит Ден на учителя!", написа кметът в страницата си във Фейсбук.

Община Сливен ще отбележи Международния ден на учителя на 6 октомври от 14 ч. във фоайето на зала „Сливен“. Там ще се проведе превърналата се в традиционна среща на учителките, които са носители на наградата „Аргира Жечкова“.

Вечерта от 18.00 ч. в зала „Сливен“ ще бъдат връчени наградите на Община Сливен в системата на предучилищното и училищното образование. Наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“ бяха учредени преди три години във връзка с международния ден на учителя 5 октомври.

Те са израз на признанието на институциите, на гражданите и на Община Сливен към учителите и директорите за техните постижения и заслуги за развитие на образованието.