Областният управител на Сливен подкрепи Международния турнир по баскетбол на колички „InWheel“

05.10.2026 10:48 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 53

Областният управител подкрепи Международния турнир по баскетбол на колички „InWheel“, който се проведе от 2 до 4 октомври 2026 г. в спортна зала „Васил Левски“ в Сливен.

Събитието събра отбори от България, Гърция и Румъния, доказвайки за пореден път, че спортът притежава уникалната сила да обединява хора, държави и общности около каузата за равенство и споделени ценности.

Областният управител приветства инициативата и отправи своите адмирации към организаторите и състезателите, като подчерта, че подобни прояви са ключови за развитието на по-приобщаващо общество. Той заяви, че институциите имат дълг да насърчават спорта за хора с увреждания и да съдействат за създаването на по-добри условия и възможности за тяхното активно участие в обществения и спортния живот.

В престижната надпревара в Сливен сили на баскетболното поле премериха сили отборите на БКХУ „Левски“ – София, „Пансерайкос“ – Гърция и „КСМ Корона Брашов“ – Румъния.

Организатори на престижното събитие са Баскетболен клуб „Тони-7“ – Сливен и БКХУ „Левски“ – София.

Турнирът е част от международния проект „Inclusive Wheelchair Sports Events – InWheel“, реализиран по програма „Еразъм+“ и съфинансиран от Европейския съюз. Основната му цел е да популяризира баскетбола на колички, да стимулира социалното приобщаване, международния обмен и да даде по-голяма видимост на този вдъхновяващ спорт в България.

Спортното събитие се проведе под патронажа на народния представител от 21-ви МИР – Сливен, Ивайло Христов. Кулминацията на тридневната програма бе официалната церемония по награждаване, която се състоя на 3 октомври 2026 г. от 17:30 ч. в зала „Васил Левски“.

Организаторите и областната администрация благодарят на жителите и гостите на град Сливен, представителите на медиите, институциите и спортната общност, които дойдоха да подкрепят състезателите и да станат част от този празник на волята и спортния дух.