Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.10.2026 г.

05.10.2026 12:45 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 96

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен са разкрили незаконно клане на животни /коне/ и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на с. Самуилово. Полицейските служители започват работа по случая след придобита информация за изхвърлени животински отпадъци в землището на село Самуилово, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска. Предприети са издирвателни и процесуално-следствени действия. На 3 октомври е задържан мъж на 48 години от същото населено място, който изхвърля трупни отпадъци. На място е констатирано замърсяване на околната среда. При последвалите действия в дома на задържания е установено наличие на постройка, пригодена за клане на животни и чували, съдържащи около 200 кг. месо, което ще бъде унищожено в екарисаж. Специализираната операция е извършена съвместно с ОДБХ-Сливен. Уведомени са БАБХ, РИОСВ, Басейнова дирекция и Община Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Пет досъдебни производства са образувани при специализирана операция, проведена по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев, с цел установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотици. Акцията е проведена през почивните дни от екипи на участък „Надежда“ към РУ-Сливен на територията на кварталите „Даме Груев“, „Ст. Заимов“, индустриалната зона и квартал „Надежда“. В хода на операцията полицейските служители са установили шестима мъже и една жена. В тях са намерени и иззети различени по вид, брой и грамаж опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. При последвали действия в дома на единия от задържаните са намерени и иззети предмети, вещества и течности, необходими за производство на наркотици. За срок до 24 часа са задържани седем лица. Образувани са 5 досъдебни производства.

Операциите по противодействие на наркоразпространението на територията на ОДМВР-Сливен продължават.

32-годишен водач на товарен автомобил е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 5 октомври на ул. „Родопи „ в град Сливен, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,81 промила/. По случая е образувано бързо производство.

Котел: На 4 октомври, в 11,.04 часа, в РУ - Котел е получен сигнал от телефон 112 за пътно произшествие на път II-48, между село Градец и разклона за село Нейково. Произшествието е станало между лек автомобил „БМВ“, управляван от водач на 65 години от град Бургас и „Мерцедес“, управлява от мъж на 77 години от град Ямбол. При инцидента е пострадала жена на 77 години- пътник в лекия автомобил „Мерцедес“. Тя е настанена за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" -гр. Сливен. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества като пробите са отрицателни.

Нова Загора: 47-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Нова Загора за причиняване на телесна повреда. Сигналът е получен на 4 октомври около 20,34 часа. В резултат на конфликт и сбиване в частен дом в новозагорския кв. „Шести“, задържаният е нанесъл удари на 46-годишен мъж, който е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 9 сигнала за произшествия в дните от 3 до 5 октомври.

Един сигнал се е оказал недействителен.

Оказана е техническа помощ при един от сигналите.

Своевременно са ликвидирани 7 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.