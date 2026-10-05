Международни експерти проведоха първото в България обучение за реанимация на новородени

05.10.2026 13:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 72

Близо 30 медицински специалисти преминаха практическа подготовка за действия в критичните минути след раждането, а многобройните заявки вече показват силен интерес към бъдещи курсове

За първи път в България близо 30 медицински специалисти от болници в София, Плевен и Сливен преминаха сертификационно обучение по Newborn Life Support (NLS) - международна програма на Европейския съвет по ресусцитация за първична стабилизация и ресусцитация на новородени. Курсът е организиран от Фондация „Нашите недоносени деца“ и се проведе в СБАЛАГ „Майчин дом“ от международен екип NLS инструктори от Великобритания.

„В България има реална нужда от подобно обучение. За нас беше важно да дадем възможност на български медицински специалисти да се запознаят с международната програма NLS и да преминат през нейната практическа част заедно с опитни международни инструктори. Изключително удовлетворени сме, че успяхме да осигурим тази възможност с финансиране от страна на Фондацията и само срещу символична регистрационна такса за участниците", казва Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

NLS съчетава теоретична подготовка и упражнения в неонатологична среда, свързани с оценката и първоначалната стабилизация на новороденото. То подготвя медицинските специалисти за оценка на състоянието на бебето и реакция при осигуряване на проходимост на дихателните пътища, подпомагане на дишането и прилагане на допълнителни реанимационни мерки при необходимост. Целта е екипът да може да действа бързо, координирано и по единен алгоритъм в ситуация, в която всяка секунда има значение.

„Едно от важните неща в NLS е, че обучението не се фокусира само върху отделния човек. Участниците се учат да работят заедно, да комуникират и да разбират ролята си в екипа. При ресусцитация това е съществена част от начина, по който се работи.“ споделя д-р Рут Готстайн, консултант по неонатология и международен NLS инструктор.

По думите на д-р Готстайн, в държави, в които Newborn Life Support вече е въведен, при прилагането на организиран и основан на доказателства подход се отчитат намаляване на смъртността и повишаване на преживяемостта на новородените.

Във Великобритания преминаването на NLS е задължително за специалистите, които работят с новородени, независимо дали са лекари, медицински сестри или акушерки.

„Обучението е базирано на симулации, като по-голямата част от практическата подготовка преминава именно по този начин. За присъстващите лекари по неонатология и медицинските сестри това беше нов елемент“, посочва Алън Моул, Resuscitation Team Manager в Betsi Cadwaladr University Health Board и представител на Уелс за Resuscitation Council UK.

В обучението участва и д-р Гергана Топалова, педиатър в Betsi Cadwaladr University Health Board, секретар и член на Управителния съвет на Българския съвет за ресусцитация, която има роля в свързването на българските медицински специалисти с международната общност по ресусцитация.

За първия курс у нас Фондация „Нашите недоносени деца“ пое основната част от финансовия и организационния ресурс, за да може тази възможност за професионална подготовка да бъде достъпна за медицинските специалисти в България. Dräger осигури специализираната апаратура за практическите симулации, а Mercure Sofia City, част от Festa Hotels, подкрепи настаняването на международния екип.

Многобройни медицински специалисти вече са заявили желание да участват в следващи NLS обучения. За да бъдат организирани и занапред, Фондацията ще има нужда от подкрепата на партньори.

„Искаме тази възможност да достигне до повече медицински специалисти в България. За да можем да правим следващите стъпки, имаме нужда от партньори, които разбират, че инвестицията в знанията и практическите умения на медицинските екипи е пряка инвестиция в грижата за новородените“, допълва Моника Златанова.

За реализирането на следващи курсове и други специализирани обучения Фондация “Нашите недоносени деца” ще търси дългосрочни партньорства и подкрепа. Всеки, който иска да подкрепи тази дейност може да го направи чрез дарение на сайта на организацията.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.