05.10.2026 13:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 45

С песни, стихотворения, усмивки и много настроение малчуганите и екипът на Детска градина „Радост“ в село Камен превърнаха Международния ден на учителя в истински празник. Дворът на детската градина се изпълни с оживление и есенна атмосфера, а специално подготвената програма донесе много настроение на децата, техните учители и гостите на празника. Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври и е създаден през 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО като признание за труда и приноса на учителите.

Специални гости на празника бяха заместник кметът на община Сливен Пепа Чиликова и кметът на село Камен Николай Панайотов. Децата и педагогическият екип ги поздравиха с песни и стихотворения, посветени на празника, подготвени с много старание и вълнение.

Директорът на детската градина Пенка Иванова изрази благодарност към своите колеги за всеотдайността, усилията и постигнатите добри резултати. Тя пожела на целия екип да продължава с желание и отдаденост да изпълнява своята важна и отговорна работа, вдъхновена от грижата и развитието на децата.

Директорът отправи благодарност и към заместник кмета Пепа Чиликова за присъствието и уважението към празника, както и за подкрепата, която Община Сливен оказва през годините на детската градина. Сред реализираните дейности са ремонти и поддръжка на материалната база, които допринасят за създаването на по добра, уютна и комфортна среда за децата.

Детска градина „Радост“ е построена през 1982 г. През годините материалната й база е разширявана и обновявана поетапно, като помещенията и обликът на детското заведение се адаптират към съвременните потребности на децата.

Днес в „Радост“ се обучават и възпитават 80 деца, разпределени в три групи.

Празникът в село Камен показа още веднъж, че зад ежедневната работа на учителите и възпитателите стоят много грижа, търпение и отдаденост – усилия, които изграждат първите важни стъпки на децата по пътя им към знанието и света.