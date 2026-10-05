05.10.2026 14:47 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 14 минути | 1

Ученици от клубовете „Млади възрожденци“ от сливенските училища ще са първите, които ще се включат в екскурзии до църквата „Света София“ в столицата, където са положени мощите на цар Самуил. Около това предложение се обединиха директорите на училища и кметът Стефан Радев. Това стана по време на среща, инициирана от кмета във връзка с идеята му сливенски ученици да участват в екскурзии заради българския владетел.

„Това е наистина историческо събитие за България и трябва да положим усилия да извлечем максималното за децата от него, докато още има еуфория около посрещането. Не са много подобни събития и трябва да използваме пълноценно историята ни за допълнителен импулс за патриотично възпитание“, каза кметът Стефан Радев. Общината ще осигури транспорта за посещението.

Предложението за възрожденските клубове направи директорът на училище „Йордан Йовков“ Дияна Кънева.

„Всички знаем, че училищата в Сливен имат най-голям брой клубове „Млади възрожденци“. Нека първи да бъдат тези деца, защото те имат друго отношение към родната история, малко повече патриотично възпитание. За тях ще бъде освен любопитно и интересно, и много полезно. Евентуално инициативата да започне с тях, а след това и други деца ще се „запалят“ по идеята“, каза Кънева.

Предстои уточняване на дата и подробности по организацията.

05.10.2026 г.