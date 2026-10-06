Сливен представя своето архитектурно наследство в проекта „Архитектурните забележителности на България“

Община Сливен се включи като партньор в проекта „Архитектурните забележителности на България“, инициатива на онлайн списание „Daibau“, насочена към популяризирането на архитектурното и културно наследство на българските общини и насърчаването на вътрешния туризъм.
В рамките на проекта Сливен е представен чрез едни от знаковите си архитектурни, исторически и културни обекти – Първата държавна текстилна фабрика на Балканите, Къщите-музеи на Сливенския бит, Къщата на Теодора Хаджидимитрова, Къщата на фамилия Миркович, сградата на Историческия музей, Хощеровата, Узуновата и Нойевата къща, Старата Маринкева къща, Старата часовникова кула, Маазите и Дебоя.
Статията проследява развитието на архитектурата и градската среда в Сливен през различни исторически периоди. Акцент е поставен върху възрожденската архитектура, ролята на занаятите и търговията за развитието на града, както и върху навлизането на европейските архитектурни влияния през XIX и началото на XX век.
Участието на Община Сливен в инициативата е възможност архитектурното наследство на града да достигне до по-широка аудитория и да допринесе за популяризирането на Сливен като културна и туристическа дестинация.
Статията „Архитектурните забележителности на Сливен – 11 сгради, 11 истории“ е публикувана в „Daibau“ и може да бъде прочетена тук:
https://www.daibau.bg/statia/1503/arhitekturnite_zabelezhitelnosti_na_sliven_-_11_sgradi_11_istorii