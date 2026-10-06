06.10.2026 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 59

Ръководителят на УНИЦЕФ в България Мио Немото проведе първа официална среща с д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

Мио Немото изрази признателност за дългогодишното партньорство и за съвместните усилия за запазване на дейността на Центъра за майчино и детско здраве – Сливен. Благодарение на общата ангажираност е осигурено финансиране за продължаване на услугата до края на 2026 г., така че бременните жени и семействата с малки деца да продължат да получават подкрепа.

В рамките на срещата беше заявена готовност за съвместни действия в подкрепа на прилагането на Националния модел на патронажна грижа в цялата страна. Натрупаният в Сливен опит е ценна основа за разширяване на достъпа до подкрепа за семействата в най-ранните години от живота на детето.