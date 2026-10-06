06.10.2026 09:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 43

На 4 октомври Конна база „Макс“ в Нова Загора беше домакин на празника „Любов на 4 лапи“, който събра деца и възрастни, обединени от любовта към животните.

Сред акцентите в програмата бяха демонстрациите на служебни кучета от ОДМВР – Сливен. Водачите и техните четириноги партньори показаха как работят при откриване на вещества, хора и предмети.

В демонстрациите участваха младши инспектор Игнат Стоянов Игнатов с кучето Омар, младши инспектор Николай Генчев Николов със Зак и младши инспектор Диян Георгиев Стоянов с Фатик.

Събитието даде възможност на посетителите да се запознаят отблизо с работата на полицейските водачи и подготовката на служебните кучета.

В инициативата се включиха още Ганка Добрева, Ивелина Недкова от „Animal Hope Bulgaria“ – Казанлък и д-р Бранимир Синапов от RB. Vet Clinics – Нова Загора.

Празникът премина с много настроение и постави акцент върху грижата, отговорността и доброто отношение към животните.