Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща

06.10.2026 09:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 19 минути | 0

По повод Деня на архитектурата Туристическият информационен център – Котел организира тематична среща, посветена на архитектурното наследство на града и мястото му в съвременния облик на Котел.

Инициативата беше организирана от Мария Георгиева, Жулияна-Мария Железова и Константина Михалева и премина под мотото „Архитектурното наследство на Котел – от дървената къща до монументалния камък“.

В срещата участваха главният архитект на Община Котел арх. Любомир Попов, директорът на дирекция „Устройство на територията, екология и строителство“ инж. Яна Гавова и екскурзоводът на Исторически музей – Котел Детелина Стефанова. Те представиха различни гледни точки към развитието на архитектурния облик на града и съхраняването на неговата историческа среда.

Сред основните теми бяха поддържането на старите сгради, опазването на архитектурните ценности и възможностите те да бъдат по-пълноценно представяни пред жителите и посетителите на Котел.

В дискусията се включиха и жители на село Медвен, които споделиха опита си от обитаването и поддържането на къща – паметник на културата. На срещата присъстваха и ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел от класа по туристическа анимация.

В рамките на разговора бяха припомнени знакови обекти като Галатанското училище, Кьорпеевата къща и Пантеона на Георги Ст. Раковски, които заедно с традиционната архитектура оформят разпознаваемия исторически облик на града.

Срещата постави акцент върху архитектурното наследство като важна част от идентичността на Котел и като ресурс за развитието му като културно-историческа дестинация.