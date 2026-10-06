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Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 19 минути | 0

Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща

По повод Деня на архитектурата Туристическият информационен център – Котел организира тематична среща, посветена на архитектурното наследство на града и мястото му в съвременния облик на Котел.

Инициативата беше организирана от Мария Георгиева, Жулияна-Мария Железова и Константина Михалева и премина под мотото „Архитектурното наследство на Котел – от дървената къща до монументалния камък“.

В срещата участваха главният архитект на Община Котел арх. Любомир Попов, директорът на дирекция „Устройство на територията, екология и строителство“ инж. Яна Гавова и екскурзоводът на Исторически музей – Котел Детелина Стефанова. Те представиха различни гледни точки към развитието на архитектурния облик на града и съхраняването на неговата историческа среда.

Сред основните теми бяха поддържането на старите сгради, опазването на архитектурните ценности и възможностите те да бъдат по-пълноценно представяни пред жителите и посетителите на Котел.

В дискусията се включиха и жители на село Медвен, които споделиха опита си от обитаването и поддържането на къща – паметник на културата. На срещата присъстваха и ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел от класа по туристическа анимация.

В рамките на разговора бяха припомнени знакови обекти като Галатанското училище, Кьорпеевата къща и Пантеона на Георги Ст. Раковски, които заедно с традиционната архитектура оформят разпознаваемия исторически облик на града.

Срещата постави акцент върху архитектурното наследство като важна част от идентичността на Котел и като ресурс за развитието му като културно-историческа дестинация.

Снимки

Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща
Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща
Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща
Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща
Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща
Архитектурното наследство на Котел беше във фокуса на тематична среща

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